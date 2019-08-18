2019-08-18T09:43:46+03:00
Политика

«Пятилетие белых КамАЗов»: Пока одни обещали – Россия действовала

Замминистра иностранных дел ЛНР рассказала о реализации Россией программы гуманитарной помощи жителям Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Помощь братской России. Фото: МЧС ДНРПомощь братской России. Фото: МЧС ДНР
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Сам факт, что в Луганск на Донбасс зашли белые КамАЗы, гуманитарная помощь непосредственно от Российской Федерации, имел огромное значение одновременно в нескольких плоскостях.

- В тот период Луганск был на грани гуманитарной катастрофы, и это нужно понимать. Уже несколько недель не было света, воды, в город практически не завозились продукты, и все это могло привести к большой трагедии, - рассказывает ЛИЦ заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Оказание гуманитарной помощи оказало огромную поддержку не только Луганску, но и всей Луганской и Донецкой Народным Республикам, которые крайне нуждались в тех гуманитарных грузах, которые были доставлены первой группой белых КамАЗов.

- У жителей города наворачивались слезы радости, когда они узнали о том, что пришла помощь от братского народа, - вспоминает Сорока.

По ее словам, тогда многие международные институции и само государство Украина, паспорта которой были практически у всех жителей Донбасса, заявляли о том, что помогут и не дадут на Донбассе произойти гуманитарной катастрофе. Однако в действительности все было наоборот… Украина и ее западные кураторы не просто не помогали, но и не давали России помочь Донбассу.

- Российская гуманитарная помощь расценивалась киевскими властями как угроза. Ведь украинские националистические батальоны хвастались, что освобождают свои земли, но не свой народ, жители Донбасса им были уже не нужны, а значит - никакой гумпомощи, - продолжает Анна Сорока.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ, вышедший 12 августа 2014 года из подмосковного города Наро-Фоминска, прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 77 тысяч тонн гуманитарной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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