2019-08-18T08:47:46+03:00
Спорт

В Донецке проходит Кубок Республики по конному спорту

Спортсмены преодолевают препятствия высотой до 140 сантиметров
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке проходит Кубок Республики по конному спортуВ Донецке проходит Кубок Республики по конному спортуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В столице ДНР в Кубке по конному спорту (конкур) участвуют спортсмены из детско-юношеской школы олимпийского резерва и конно-спортивного клуба «Татерсаль».

- В первый день проходили личные и командные состязания, сегодня – только в индивидуальном зачете. Спортсмены преодолевают препятствия, которые на разных маршрутах достигают высоты от 90 до 140 сантиметров, - сообщили организаторы Кубка ДНР по конкуру.

По итогам состязаний победителей наградят грамотами и медалями.

Конкур - это преодоление препятствий на определенном маршруте – от 200 до 1100 метров. Для успешного участия в нем требуется длительная и упорная тренировка спортсмена и лошади. Всадник должен обладать тонким расчетом, высоким искусством, хорошей общефизической подготовкой. От лошади требуются большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над препятствием и приземлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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