2019-08-18T08:26:46+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли Нижнее Лозовое

Народная милиция призвала международные организации надавить на нарушителей перемирия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные обстреляли Нижнее Лозовое. Фото: news-front.infoУкраинские военные обстреляли Нижнее Лозовое. Фото: news-front.info
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Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, обстреляв Луганскую Народную Республику в районе села Нижнее Лозовое. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, вчера вечером боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВФУ, по приказу полковника Ивана Гараза подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое, - рассказал он.

- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - заявил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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