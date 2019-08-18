2019-08-18T08:07:07+03:00
Общество

Мэр Донецка в прифронтовом Киевском районе открыл детскую и спортивную площадки

Это отвлечет детей от гаджетов и поможет им насладиться детством в полной мере
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В прифронтовом Киевском районе открылись детская и спортивная площадки. Фото: администрация ДонецкаВ прифронтовом Киевском районе открылись детская и спортивная площадки. Фото: администрация Донецка
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Спортивную площадку в микрорайоне «Гладковка» и детскую площадку возле дома № 267 по улице Челюскинцев, что в Киевском районе Донецка, открыл глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Мы открыли спортивную площадку в микрорайоне «Гладковка». На этом месте многие десятилетия был пустырь, в силу определённых причин территория не облагораживалась и не благоустраивалась. Сейчас нам удалось это сделать, и большое количество детей уже с радостью осваивают спортивные снаряды, конструкции, установленные на площадке. Желаю всем спортивных побед и успехов, - прокомментировал он.

На новой площадке ребята могут свободно бегать, прыгать, подтягиваться на турниках, лазать по рукоходу, преодолевать препятствия и соревноваться в ловкости с друзьями, а также играть в футбол.

Глава администрации Киевского района отметил, что ещё месяц назад на месте этой площадки ничего не было, кроме заросшего бурьяном пустыря с остатками построек, заброшенных ещё с советских времён.

- Несмотря на сложную военную обстановку и близость Киевского района к линии соприкосновения, район живёт и развивается, а открытие спортивной площадки – это очень хороший знак. Наши усилия направлены на то, чтобы отвлечь детей от гаджетов и помочь им насладиться детством в полной мере, - сказал глава администрации Киевского района Валентин Левченко.

Кроме того, глава городской администрации Алексей Кулемзин отметил, что при поддержке Республиканского оператора связи «Феникс» в Киевском районе открылась обновлённая детская площадка и выразил большую признательность от всех жителей Донецка коллективу предприятия за помощь в ее благоустройстве.

Ранее возле дома № 267 по улице Челюскинцев находились лишь несколько старых игровых конструкций, большая часть из которых были вовсе непригодны и небезопасны для детей. Теперь же площадка обновлена, установлены новые карусели, детская горка, - всё, что нужно для весёлого и разнообразного досуга детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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