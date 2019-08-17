2019-08-17T20:45:42+03:00
Политика

В Донбассе пятилетний мальчик испугался укола в больнице и убежал

В Северодонецке Луганской области на розыск малыша подняли всю полицию
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Счастливая мама расспрашивала сынишку, почему он сбежал. Фото: lg.npu.gov.uaСчастливая мама расспрашивала сынишку, почему он сбежал. Фото: lg.npu.gov.ua
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- Обычный поход к врачу на прививку для матери двоих детей закончился ужасом. Когда женщина зашла в кабинет, чтобы сделать прививку одному из сыновей, его брат вышел из больницы и пошел куда подальше. Испугался «болезненного» укола. Самостоятельные поиски ребенка не дали никаких результатов, поэтому на помощь женщина позвала полицейских, – сегодня рассказали в «главке» Нацполиции Украины в Луганской области.

Можно только представить состояние мамы в этот момент. Северодонецк – крупный промышленный город со стотысячным населением. А с началом войны в Донбассе он стал центром Луганской области. Здесь обосновалась куча всяких учреждений, много военных и разного рода приезжих.

Поэтому к поиску ребенка в полиции привлекли не только участковых и патрульных, которые были в наряде, но и работников областного и городского управлений и другие подразделения. Искали везде. Учитывая, что недалеко промзона, кинологи с собакой обследовали и ее. Безрезультатно.

Ангелом-спасителем для заблудившегося в городских джунглях малыша стала случайная прохожая. Она увидела одинокого мальчика неподалеку от площади Мира, заговорила с ним. Поняла, что ребенок попал в беду, и вызвала полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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