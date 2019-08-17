Зачем над Донбассом сегодня летал стратегический беспилотник США

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-17T19:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня снова в небе над Донбассом парил стратегический беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk. Это был очередной разведывательный полет.

- Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk, бортовой номер 04-2021, позывной FORTE10, взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в 09:50 приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе, Украина, – говорится в сообщении мониторингового ресурса «Plane Radar».

Предыдущий раз Global Hawk «заглядывал» в Донбасс 27 июля – на шестой день после начала «всеобъемлющего» прекращения огня. После этого увеличились обстрелы ВСУ территории республик. Не секрет, что главная задача этого БПЛА – разведка. Он может «видеть» на 200 км вглубь территории противника и исследовать за день десятки тысяч квадратных километров. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий.

Маршрут американского беспилотника в Донбассе. Фото: Тwitter/Plane Radar

В ДНР не раз заявляли, что полеты Global Hawk не способствуют поддержанию мира на линии соприкосновения. Ведь разведданными командование ВС США любезно делится со своими украинскими коллегами.

Размах крыльев у стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4 Global Hawk – 35 метров, вес – 12 тонн. БПЛА может развивать скорость до 620 км в час и преодолевать в течение одного полета 22 тыс. км. В воздухе летательный аппарат может находиться более 30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU