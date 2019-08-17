2019-08-17T19:40:14+03:00
Политика

Зачем над Донбассом сегодня летал стратегический беспилотник США

Полученные им сведения может использовать украинская армия для боевых действий
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Global Hawk может «видеть» на 200 км вглубь территории противника. Фото: youtube.com/MIL3010Global Hawk может «видеть» на 200 км вглубь территории противника. Фото: youtube.com/MIL3010
Изменить размер текста:

Сегодня снова в небе над Донбассом парил стратегический беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk. Это был очередной разведывательный полет.

- Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk, бортовой номер 04-2021, позывной FORTE10, взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в 09:50 приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе, Украина, – говорится в сообщении мониторингового ресурса «Plane Radar».

Предыдущий раз Global Hawk «заглядывал» в Донбасс 27 июля – на шестой день после начала «всеобъемлющего» прекращения огня. После этого увеличились обстрелы ВСУ территории республик. Не секрет, что главная задача этого БПЛА – разведка. Он может «видеть» на 200 км вглубь территории противника и исследовать за день десятки тысяч квадратных километров. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий.

Маршрут американского беспилотника в Донбассе. Фото: Тwitter/Plane Radar

Маршрут американского беспилотника в Донбассе. Фото: Тwitter/Plane Radar

В ДНР не раз заявляли, что полеты Global Hawk не способствуют поддержанию мира на линии соприкосновения. Ведь разведданными командование ВС США любезно делится со своими украинскими коллегами.

Размах крыльев у стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4 Global Hawk – 35 метров, вес – 12 тонн. БПЛА может развивать скорость до 620 км в час и преодолевать в течение одного полета 22 тыс. км. В воздухе летательный аппарат может находиться более 30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе пятилетний мальчик испугался укола в больнице и убежал
Девять карателей из нацбата 53-й бригады отравились в Донбассе галлюциногенными грибами
В Донбассе накануне учебного года украинские военные заняли здание школы в Троицком
За сбитые в Донбассе беспилотники ОБСЕ украинские солдаты получают премии
«Юные примеры для всех!» Горожан удивил поступок двух школьников из Донецка
В ботаническом саду Донецка пройдет конкурс виноградарей
В ЛНР объявили о дополнительном наборе в вузы с 22 августа
В ДНР за незаконный розлив водки в «рюмочных» оштрафуют на 50 тысяч рублей
В Ясиноватой ко Дню города откроют новый прогулочный парк
Учебный год в ЛНР начнется 2 сентября
Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР
В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН
ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня
В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе