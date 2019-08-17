2019-08-17T18:08:40+03:00
Политика

Девять карателей из нацбата 53-й бригады отравились в Донбассе галлюциногенными грибами

Двое боевиков находятся в критическом состоянии [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Тыловики ВСУ сейчас выясняют, откуда взялись ядовитые грибы на столе у «освободителей». Фото: newsrating.ruТыловики ВСУ сейчас выясняют, откуда взялись ядовитые грибы на столе у «освободителей». Фото: newsrating.ru
Изменить размер текста:

Наказание постигло на днях карателей из 24-го националистического батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация. – Авт.). Известно, что боевики этого подразделения бесчинствуют среди местных жителей. Также устраивают провокационные обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов ДНР и ЛНР.

- 15 августа девять украинских боевиков из 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады получили отравление после употребления в пищу грибов, - сегодня сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Семь пострадавших отправлены в госпиталь в Северодонецк. Двое других в критическом состоянии - в госпиталь в Харьков. При этом врачи не дают оптимистичных прогнозов по их выздоровлению.

Безсонов рассказал, что по официальной версии боевики отравились после употребления консервированных грибов, полученных от местных жителей. В связи с этим в подразделении сейчас работает комиссия штаба тыла ООС. Тыловики выясняют, как на стол оккупантов попали продукты не со склада.

- Однако, по достоверной информации, полученной нами из 24-го батальона, все боевики отравились грибами, присланными одному из солдат под видом галлюциногенных, - отметил пресс-секретарь УНМ ДНР. - На самом деле эти грибы были ядовитыми.

Даниил Безсонов сообщил, какие бригады ВСУ обстреливали территорию ДНР в минувшие сутки.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над Донбассом сегодня летал стратегический беспилотник США
В Донбассе накануне учебного года украинские военные заняли здание школы в Троицком
За сбитые в Донбассе беспилотники ОБСЕ украинские солдаты получают премии
«Юные примеры для всех!» Горожан удивил поступок двух школьников из Донецка
В ботаническом саду Донецка пройдет конкурс виноградарей
В ЛНР объявили о дополнительном наборе в вузы с 22 августа
В ДНР за незаконный розлив водки в «рюмочных» оштрафуют на 50 тысяч рублей
В Ясиноватой ко Дню города откроют новый прогулочный парк
Учебный год в ЛНР начнется 2 сентября
Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР
В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН
ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня
В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе