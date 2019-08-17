Девять карателей из нацбата 53-й бригады отравились в Донбассе галлюциногенными грибами

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-17T18:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Наказание постигло на днях карателей из 24-го националистического батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация. – Авт.). Известно, что боевики этого подразделения бесчинствуют среди местных жителей. Также устраивают провокационные обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов ДНР и ЛНР.

- 15 августа девять украинских боевиков из 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады получили отравление после употребления в пищу грибов, - сегодня сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Семь пострадавших отправлены в госпиталь в Северодонецк. Двое других в критическом состоянии - в госпиталь в Харьков. При этом врачи не дают оптимистичных прогнозов по их выздоровлению.

Безсонов рассказал, что по официальной версии боевики отравились после употребления консервированных грибов, полученных от местных жителей. В связи с этим в подразделении сейчас работает комиссия штаба тыла ООС. Тыловики выясняют, как на стол оккупантов попали продукты не со склада.

- Однако, по достоверной информации, полученной нами из 24-го батальона, все боевики отравились грибами, присланными одному из солдат под видом галлюциногенных, - отметил пресс-секретарь УНМ ДНР. - На самом деле эти грибы были ядовитыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/726561" frameborder="0"></iframe> Даниил Безсонов сообщил, какие бригады ВСУ обстреливали территорию ДНР в минувшие сутки.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU