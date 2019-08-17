2019-08-17T17:40:37+03:00
Политика

В Донбассе накануне учебного года украинские военные заняли здание школы в Троицком

На территории учебного заведения стоят боевые машины и подвозятся боеприпасы
Екатерина Сорока
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Бронетранспортеры привезли из 72-й бригады ВФУ. Фото: brestcity.comБронетранспортеры привезли из 72-й бригады ВФУ. Фото: brestcity.com
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До начала нового учебного года осталось около двух недель. Тем временем украинские боевики заняли одно из зданий школы в Троицком и постепенно свозят туда боеприпасы и тяжелую технику. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Киевские силовики продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники оккупанты по-прежнему используют объекты гражданской инфраструктуры. В населенном пункте Троицкое военные преступники ВФУ разместили две боевые машины пехоты во дворе школы. Несмотря на приближающееся начало учебного года, боевики не торопятся освобождать учебное заведение, напротив, местные жители наблюдали, что на территорию школы осуществлялся подвоз боеприпасов, — рассказал офицер пресс-службы.

Также Иван Филипоненко добавил, что вооруженные формирования привезли технику еще в поселок Золотое-4. Сейчас там находятся два бронетранспортера. По обычаю, их разместили на участке рядом с жилым домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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