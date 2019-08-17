2019-08-17T16:54:15+03:00
Политика

За сбитые в Донбассе беспилотники ОБСЕ украинские солдаты получают премии

Система денежного вознаграждения введена в оперативно-тактической группировке «Север»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На беспилотники ОБСЕ киевские силовики устроили настоящую охоту. Фото: mvdlnr.ruНа беспилотники ОБСЕ киевские силовики устроили настоящую охоту. Фото: mvdlnr.ru
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- 13 августа командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) «Север» генерал-майор Олег Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат, - сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Находясь в тяжелом материальном положении, боевики подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ) стреляют во все, что пролетает над их территорией, надеясь получить обещанное вознаграждение.

14 августа киевские силовики огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник СММ. А вот следующий день, 15 августа, был не таким «удачным» в охоте. Военнослужащие 72-й бригады обстреляли из стрелкового оружия летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе Золотого-4. Но сбить не смогли.

- Своими действиями боевики ВФУ показывают всему миру свое пренебрежение Минскими договоренностями, а также полное неуважение к международным наблюдателям, - отметил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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