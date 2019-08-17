2019-08-17T15:40:33+03:00
Политика

В ботаническом саду Донецка пройдет конкурс виноградарей

На выставке-конференции «Виноград Донбасса – 2019» можно будет продегустировать различные сорта винограда
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Для всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда. Фото: artfile.meДля всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда. Фото: artfile.me
Изменить размер текста:

С 31 августа по 1 сентября на территории Донецкого ботанического сада будет проходить выставка-конференция «Виноград Донбасса – 2019». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Участники выставки-конференции пообщаются за круглым столом о перспективах развития виноградарства Донбасса. Выслушают доклады ученых, практических работников, народных селекционеров и специалистов в области защиты растений по актуальным вопросам виноградарства. А для всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда.

Предусмотрена и конкурсная часть выставки-ярмарки, на которой комиссией будут установлены победители в номинациях:

• «За лучшую гроздь»;

• «За самую весомую гроздь»;

• «За лучшую новинку винограда любительской селекции»;

• «За лучшую гроздь бессемянного винограда»;

• «За самый вкусный виноград».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над Донбассом сегодня летал стратегический беспилотник США
Девять карателей из нацбата 53-й бригады отравились в Донбассе галлюциногенными грибами
В Донбассе накануне учебного года украинские военные заняли здание школы в Троицком
За сбитые в Донбассе беспилотники ОБСЕ украинские солдаты получают премии
«Юные примеры для всех!» Горожан удивил поступок двух школьников из Донецка
В ЛНР объявили о дополнительном наборе в вузы с 22 августа
В ДНР за незаконный розлив водки в «рюмочных» оштрафуют на 50 тысяч рублей
В Ясиноватой ко Дню города откроют новый прогулочный парк
Учебный год в ЛНР начнется 2 сентября
Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР
В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН
ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня
В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе