В ботаническом саду Донецка пройдет конкурс виноградарей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-17T15:40:33+03:00

Для всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда. Фото: artfile.me

На выставке-конференции «Виноград Донбасса – 2019» можно будет продегустировать различные сорта винограда

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С 31 августа по 1 сентября на территории Донецкого ботанического сада будет проходить выставка-конференция «Виноград Донбасса – 2019». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Участники выставки-конференции пообщаются за круглым столом о перспективах развития виноградарства Донбасса. Выслушают доклады ученых, практических работников, народных селекционеров и специалистов в области защиты растений по актуальным вопросам виноградарства. А для всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда.

Предусмотрена и конкурсная часть выставки-ярмарки, на которой комиссией будут установлены победители в номинациях:

• «За лучшую гроздь»;

• «За самую весомую гроздь»;

• «За лучшую новинку винограда любительской селекции»;

• «За лучшую гроздь бессемянного винограда»;

• «За самый вкусный виноград».

ИСТОЧНИК KP.RU