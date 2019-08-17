В ботаническом саду Донецка пройдет конкурс виноградарей
С 31 августа по 1 сентября на территории Донецкого ботанического сада будет проходить выставка-конференция «Виноград Донбасса – 2019». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
Участники выставки-конференции пообщаются за круглым столом о перспективах развития виноградарства Донбасса. Выслушают доклады ученых, практических работников, народных селекционеров и специалистов в области защиты растений по актуальным вопросам виноградарства. А для всех гостей будет организована развлекательная программа с возможностью дегустации различных сортов винограда.
Предусмотрена и конкурсная часть выставки-ярмарки, на которой комиссией будут установлены победители в номинациях:
• «За лучшую гроздь»;
• «За самую весомую гроздь»;
• «За лучшую новинку винограда любительской селекции»;
• «За лучшую гроздь бессемянного винограда»;
• «За самый вкусный виноград».
ИСТОЧНИК KP.RU