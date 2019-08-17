2019-08-17T15:40:46+03:00
Общество

«Юные примеры для всех!» Горожан удивил поступок двух школьников из Донецка

Подростки сами очистили территорию возле своей школы и запустили флешмоб по благоустройству [фото]
Екатерина Сорока
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Общественная организация «Донецкая Республика» запустила «эко-марафон». Фото: hunt-dogs.ruОбщественная организация «Донецкая Республика» запустила «эко-марафон». Фото: hunt-dogs.ru
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Школьники из Донецка напомнили жителям Республики о том, как важно следить за чистотой на улицах. Мальчики за один день самостоятельно очистили от мусора территорию возле своей школы. Результат трудов подростки выложили в социальную сеть.

На фотографии Саша Фролов и Артем Хаджинов показали больше десятка черных пакетов с мусором. Мальчики не просто пособирали бумажки и бутылки, а разложили весь мусор по разным пакетам. В один пакет они сложили пластиковые бутылки, в другой – стеклянные, а в третий – другие перерабатываемые материалы.

— Теперь вокруг 61-ой школы и рынка стало гораздо чище, а собранное сырье пойдет на переработку и принесет пользу людям. Юные примеры для всех! — прокомментировали дончане фотографию.

Вдохновились благородным делом ребят и взрослые. Макеевчанин убрал мусор с поляны, где ранее знатно погуляли его сограждане. Ему понадобилось всего семь минут на то, чтобы собрать все бутылки и другой мусор. А вид стал в разы лучше!

— Если каждый уберет по маленькой кучке мусора, наши города станут намного чище, — написал житель Макеевки на своей странице в соцсети.

Эстафету продолжили члены общественного движения, они убрали территорию возле пруда "Молочный". Фото: vk.com/dpr.live

Эстафету продолжили члены общественного движения, они убрали территорию возле пруда "Молочный". Фото: vk.com/dpr.live

Надеемся, что эту эстафету поддержат и другие неравнодушные жители Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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