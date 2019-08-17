В ЛНР объявили о дополнительном наборе в вузы с 22 августа

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-17T14:09:18+03:00

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- С 22 августа у нас стартует вторая волна вступительной кампании. Продлится она по 30 сентября, – сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Он отметил, что первая волна вступительной кампании прошла успешно. Однако есть ряд направлений, по которым не выполнены еще контрольные цифры набора. К примеру, в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Владимира Даля остались направления, по которым еще можно дополнительно проводить набор. Это специальности «Механика и математическое моделирование», «Металлургия», «Эксплуатация транспортных технологических машин и комплексов».

- Цель второй волны вступительной кампании – дополнительно дать возможность ребятам, которые не поступили на бюджетные места там, где конкурс был очень высокий, пересмотреть свои взгляды в выборе профессии и, возможно, определиться с каким-то смежным направлением, где бы они могли получить образование за счет бюджетных средств, – сказал Цемкало.

Он уточнил, что в указанные сроки включаются прием заявлений и документов, проведение вступительных экзаменов, зачисление абитуриентов в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU