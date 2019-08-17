В Ясиноватой ко Дню города откроют новый прогулочный парк

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-17T12:40:37+03:00

Год назад в зеленой зоне школы заложили Аллею Славы. Фото: newsnn.ru

Жители города сами смогут выбрать для него название

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Ко Дню города в Ясиноватой откроют новый прогулочный парк. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Новая парковая зона будет находиться возле общеобразовательной школы №1. Сейчас эта территория постепенно облагораживается. Работники устанавливают лавочки и настраивают наружное освещение. Уже скоро обустроят площадку, где жители города смогут отдыхать на лужайке. А по всему периметру парка установят свободные зоны Wi-Fi.

Также, глава администрации добавил, что ясиноватцы сами смогут выбрать название для своего нового парка.

— С 20 августа на сайте городской администрации стартует проект по выбору названия для парка. В течение двух недель горожане смогут проголосовать, а также оставить свой вариант названия на официальном сайте администрации или в группе Типичная Ясиноватая, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU