Учебный год в ЛНР начнется 2 сентября

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-17T12:16:23+03:00

1 сентября в нынешнем году выпадает на воскресенье, поэтому начало учебного года перенесли на следующий день. Фото: lugansk1.info

В этот день пройдут торжественные линейки в учебных заведениях Республики

Изменить размер текста: A A

- В этом году произойдет временное изменение в начале учебного года, - сообщил министр образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало. - Оно связано с тем, что 1 сентября - воскресенье. Согласно Трудовому кодексу это выходной день, и ничем другим как выходным мы его заменить не можем. Все торжественные мероприятия и учебный год начнутся 2 сентября.

Первый урок будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- В нынешнем учебном году исполнятся 75 лет Великой Победе. Это святая дата для каждого из нас. Поэтому была избрана тема «Подвигу жить в веках», - рассказал Цемкало.

ИСТОЧНИК KP.RU