Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-17T11:02:21+03:00

По территории ДНР за сутки украинские военные выпустили 113 мин, гранат и других боеприпасов. Фото: Пресс-служба штаба ООС

За прошедшие сутки ВФУ 14 раз нарушили режим прекращения огня

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- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 14 раз нарушили режим прекращения огня, - сегодня сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Противник открывал огонь по нашим защитникам из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Восток» 14 раз обстреляли районы населенных пунктов Республики.

На юге ДНР:

- три раза стреляли по селу Ленинское - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- шесть раз по селу Саханка - из 120-мм минометов (6 мин), противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- один раз по селу Коминтерново - из 82-мм минометов (6 мин).

Под огнем оказались поселки Горловки:

- Доломитное обстреляли из 120-мм минометов (12 мин);

- Зайцево - из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Гольмовский - из вооружения БМП (10 выстрелов), гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Также ВФУ обстреляли Александровку под Донецком - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 305-го батальона РЭБ в районе Иванополье, - сообщил Безсонов. - Кроме этого, боевики из 30-й бригады вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА миссии в районе Парасковеевки, где наблюдателям удалось зафиксировать 5 танков (T-80), укрытых маскировочной сеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU