2019-08-17T11:02:21+03:00
Политика

Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР

За прошедшие сутки ВФУ 14 раз нарушили режим прекращения огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По территории ДНР за сутки украинские военные выпустили 113 мин, гранат и других боеприпасов. Фото: Пресс-служба штаба ООСПо территории ДНР за сутки украинские военные выпустили 113 мин, гранат и других боеприпасов. Фото: Пресс-служба штаба ООС
Изменить размер текста:

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 14 раз нарушили режим прекращения огня, - сегодня сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Противник открывал огонь по нашим защитникам из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Восток» 14 раз обстреляли районы населенных пунктов Республики.

На юге ДНР:

- три раза стреляли по селу Ленинское - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- шесть раз по селу Саханка - из 120-мм минометов (6 мин), противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- один раз по селу Коминтерново - из 82-мм минометов (6 мин).

Под огнем оказались поселки Горловки:

- Доломитное обстреляли из 120-мм минометов (12 мин);

- Зайцево - из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Гольмовский - из вооружения БМП (10 выстрелов), гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Также ВФУ обстреляли Александровку под Донецком - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 305-го батальона РЭБ в районе Иванополье, - сообщил Безсонов. - Кроме этого, боевики из 30-й бригады вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА миссии в районе Парасковеевки, где наблюдателям удалось зафиксировать 5 танков (T-80), укрытых маскировочной сеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН
ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня
В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе
Ко Дню шахтера: в Донецке, Макеевке и Торезе сегодня пройдут предпраздничные ярмарки
Погода на день в Луганске: 17 августа будет гроза, сильный дождь с порывистым ветром
Погода на день в Донецке: 17 августа возможна гроза, до +27
ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию
На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону
Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку
В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест
Задержан виновник ДТП в Донецке, в котором погибли четыре человека, из них двое детей
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ
Киев разместил запрещенную технику около ДФС
За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР
Украина усилила обстрелы ЛНР
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной