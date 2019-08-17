Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР
- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 14 раз нарушили режим прекращения огня, - сегодня сообщил пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Противник открывал огонь по нашим защитникам из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «Восток» 14 раз обстреляли районы населенных пунктов Республики.
На юге ДНР:
- три раза стреляли по селу Ленинское - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- шесть раз по селу Саханка - из 120-мм минометов (6 мин), противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- один раз по селу Коминтерново - из 82-мм минометов (6 мин).
Под огнем оказались поселки Горловки:
- Доломитное обстреляли из 120-мм минометов (12 мин);
- Зайцево - из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Гольмовский - из вооружения БМП (10 выстрелов), гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Также ВФУ обстреляли Александровку под Донецком - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 305-го батальона РЭБ в районе Иванополье, - сообщил Безсонов. - Кроме этого, боевики из 30-й бригады вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА миссии в районе Парасковеевки, где наблюдателям удалось зафиксировать 5 танков (T-80), укрытых маскировочной сеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU