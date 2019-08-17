ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-17T09:18:21+03:00

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Не прекращаются обстрелы многострадального поселка под Горловкой.

- Обстрел Зайцево. Улица Брусилова, 1 - сгорела летняя кухня, улица Рыбалко,169 - пострадали постройки и дом, - сегодня сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь в 8 часов утра с подконтрольной Киеву территории Зайцево Северное. Было выпущено 5 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вчера вечером по Зайцево тоже стреляли - выпущено 5 гранат из СПГ и 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В это же время под огнем вояк из ВФУ оказались и другие поселки Горловки.

По Гольмовскому произведено 10 выстрелов из БМП-2, выпущено 8 гранат из СПГ. По Доломитному выпущено 12 мин калибром 120 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU