В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-17T08:41:34+03:00

Также на выставку пришли участники боевых действий 2014 года, они поделились своими воспоминаниями о событиях пятилетней давности. Фото: mklnr.su

Изменить размер текста: A A

16 августа в Краснодонском музее «Молодая гвардия» открылась памятная выставка – «Лето – 2014». Она посвящена пятилетию военных действий в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— Символично, что выставка сформирована и открывается в музее, в котором рассказывается о подвигах и самопожертвовании молодых ребят прошлых поколений ради свободного и мирного будущего. Таким же образом необходимо сохранить и пронести через годы и десятилетия память о смелости и отваге тех, кто встал на защиту своей земли от агрессора в 2014-м, — отметил главный специалист министерства Анатолий Дегтярев.

Сотрудники музея собрали на выставке гильзы от снарядов, старые переносные рации, флаги, а также другие предметы военного снаряжения. На стенах можно было увидеть фотографии с последствиями военных действий, различные документы, личные вещи мирных жителей и участников событий лета 2014 года.

Отдельного внимания заслуживает объемная инсталляция, которую видно со всех уголков зала. Сотрудники музея собрали блокпост, подобный тем, что до сих пор разграничивают территорию Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU