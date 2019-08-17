Погода на день в Луганске: 17 августа будет гроза, сильный дождь с порывистым ветром

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-17T07:12:35+03:00

В Луганске ожидается кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Фото: vk.com/ask_lugansk

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- 17 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 августа – 04.43, время захода – 20.08. Продолжительность светового дня составит 15 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, 18-19 августа ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями и грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU