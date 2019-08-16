На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что боевики украинского националистического батальона могут активизировать диверсионную деятельность в районе Светлодарской дуги.
Осадчий отметил, что солдата национальной гвардии Украины, который погиб 10 августа, подорвавшись на мине в «серой зоне» вблизи села Рассадки, в ходе выдвижения к позициям Народной милиции с целью корректировки снайперского огня – представители Украины даже не пытались эвакуировать.
- Несмотря на то, что представители ЛНР сделали все возможное для передачи тела украинского офицера родственникам для достойного захоронения, боевики нацбата обвинили в его смерти подразделения
ИСТОЧНИК KP.RU