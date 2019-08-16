На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов

СЕГОДНЯ 21:08 2019-08-16T21:08:20+03:00

В НМ ЛНР сообщили, что следует ожидать активизации деятельности диверсионных групп из состава националистических формирований

Изменить размер текста: A A

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что боевики украинского националистического батальона могут активизировать диверсионную деятельность в районе Светлодарской дуги.

Осадчий отметил, что солдата национальной гвардии Украины, который погиб 10 августа, подорвавшись на мине в «серой зоне» вблизи села Рассадки, в ходе выдвижения к позициям Народной милиции с целью корректировки снайперского огня – представители Украины даже не пытались эвакуировать.

- Несмотря на то, что представители ЛНР сделали все возможное для передачи тела украинского офицера родственникам для достойного захоронения, боевики нацбата обвинили в его смерти подразделения

ИСТОЧНИК KP.RU