2019-08-16T21:08:20+03:00
Политика

На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов

В НМ ЛНР сообщили, что следует ожидать активизации деятельности диверсионных групп из состава националистических формирований
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: 1zoom.ruФото: 1zoom.ru
Изменить размер текста:

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что боевики украинского националистического батальона могут активизировать диверсионную деятельность в районе Светлодарской дуги.

Осадчий отметил, что солдата национальной гвардии Украины, который погиб 10 августа, подорвавшись на мине в «серой зоне» вблизи села Рассадки, в ходе выдвижения к позициям Народной милиции с целью корректировки снайперского огня – представители Украины даже не пытались эвакуировать.

- Несмотря на то, что представители ЛНР сделали все возможное для передачи тела украинского офицера родственникам для достойного захоронения, боевики нацбата обвинили в его смерти подразделения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону
Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку
В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест
Задержан виновник ДТП в Донецке, в котором погибли четыре человека, из них двое детей
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ
Киев разместил запрещенную технику около ДФС
За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР
Украина усилила обстрелы ЛНР
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной