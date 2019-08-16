Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-16T14:52:44+03:00

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- Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Свердловска Александра Яковенко к 12 годам заключения за совершение государственной измены, - заявили в правоохранительных органах ЛНР.

Осужденный проводил тайниковые операции. Он дал письменное согласие на оказание помощи иностранному государству. В СБУ Яковенко присвоили псевдоним «Одноклассник».

- Инструкции агент СБУ получал через установленный канал связи – мессенджер WhatsApp, с помощью которого также отправлял отчеты о проделанной работе, - рассказывают в ведомстве. - В частности, по заданию кураторов из СБУ, Яковенко занимался конспиративной доставкой различных предметов, замаскированных под бытовые приборы. В дальнейшем осуществлял подборку тайниковых мест, которые предназначались для диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU