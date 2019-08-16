Киев разместил запрещенную технику около ДФС

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-16T14:15:19+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные формирования Украины разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.

- Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Вооруженные формирования Украины регулярно подвергают обстрелам территорию предприятия. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU