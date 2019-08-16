Киев разместил запрещенную технику около ДФС
Об этом сообщили в Народной милиции
Фото: donpress.com
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные формирования Украины разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.
- Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Вооруженные формирования Украины регулярно подвергают обстрелам территорию предприятия. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой жителей Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU