2019-08-16T13:02:50+03:00
Политика

За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР

Украинская армия выпустила по территории Республики 24 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sm-news.ruФото: sm-news.ru
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Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 24 боеприпаса.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы, - сказал представитель СЦКК.

Под обстрел украинской армии попали несколько населенных пунктов Республики.

- ВФУ обстреляли село Спартак к северу от Донецка, поселок Крутая Балка к северу от Ясиноватой, горловские поселки Зайцево и Доломитное, а также села Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, - сказал Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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