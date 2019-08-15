Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела

15 Авг. 20:38 2019-08-15T20:38:30+03:00

Сейчас мужчина находится на операционном столе – врачи борются за его жизнь

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Сегодня вечером украинские военные обстреляли поселок Зайцево на северной окраине Республики. Осколками ранило мирного жителя 56 лет.

- Обстрел был около семи часов вечера. 82-я упала в тот момент, когда мужчина был на огороде. Его ранило в ноги, руки и голову, - рассказывает «Комсомолке» глава поселка Ирина Дикун. – Мы доставили раненого до безопасного места, откуда его забрала машина «скорой помощи». Сейчас врачи борются за его жизнь – идет операция.

Глава поселка добавила, что это не первый случай нарушения перемирия со стороны украинских военных. Стреляют – каждый день.

- В данный момент работают по поселку из стрелкового оружия. Но гарантии, что в ход не пойдет крупнокалиберное – нет. В любой момент они могут начать обстрел. Будем пережидать! – говорит Ирина Дикун.

ИСТОЧНИК KP.RU