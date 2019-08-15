Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-15T19:10:10+03:00

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Военнослужащие прибывшей в зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» 46-й бригады ВФУ попали в больницу, отравившись грибами и ягодами, которые они собирали из-за отсутствия продовольствия. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что командование так называемой «ООС» продолжает обогащаться за счет военнослужащих, в том числе «в полной мере это ощутила 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада, прибывшая на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде».

- За две недели пребывания на передовых позициях соединение так и не было поставлено на продовольственное обеспечение. Солдаты 46-й бригады вынуждены самостоятельно искать себе пропитание, что в свою очередь приводит к трагическим последствиям, - рассказал Филипоненко. - 13 августа семеро военнослужащих разведроты 46-й бригады были доставлены в госпиталь с диагнозом острое отравление в результате употребления в пищу грибов и ягод.

Ранее он сообщал, что военнослужащие прибывшей в зону «ООС» 46-й бригады ВСУ грабят местное население из-за отсутствия продовольственного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU