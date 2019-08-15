В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 18:35 2019-08-15T18:35:08+03:00

Летом 2019 года в УК РФ установят минимальные и максимальные сроки заключения для пьяных водителей. Фото: informator.press

Изменить размер текста: A A

В очередном заседании Народного совета ДНР депутаты обсудили ужесточение наказания за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. Новая статья полностью списана с законодательства Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народного совета Республики.

— Эта статья аналогична по содержанию норме Уголовного кодекса РФ. Все без исключения заинтересованные органы поддерживают актуальность и необходимость принятия законопроекта. Вместе с тем, отдельные предложения и замечания требуют внимания с правоприменительной точки зрения, — отметил председатель комитета по уголовному и административному законодательству Алексей Жигулин.

Также депутаты предложили еще доработать новый законопроект и усилить не только административную, но и уголовную ответственность за нарушение.

Добавим, что в Российской Федерации, если пьяный водитель был остановлен сотрудниками ГАИ, то он лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также обязан выплатить штраф – 30 тысяч рублей.

В случае, если пьяный водитель сбил пешехода и причинил ему тяжкий вред, то правонарушитель лишается свободы сроком до четырех лет. После он еще три года посещает принудительные работы и не может сесть за руль.

Если в ДТП пешеход погиб, то водителя лишают свободы сроком до семи лет. Еще два года накидываются на срок, если в ДТП есть два и больше погибших человека.

ИСТОЧНИК KP.RU