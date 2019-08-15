Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-15T18:24:54+03:00

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14 августа вооруженные формирования Украины вновь совершили нападение, которое подвергло угрозе жизнь и здоровье мирных граждан. С украинских позиций вглубь жилых кварталов Петровского района города Донецка был направлен беспилотный летательный аппарат, оснащенный боеприпасом неизбирательного действия. Целями для удара могли стать расположенные здесь детский сад, школа, две электрических подстанции, а также другие объекты гражданской инфраструктуры и жилого фонда. К счастью, благодаря оперативным действиям защитников Донецкой Народной Республики трагедию удалось предотвратить. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Тем не менее, произошедшее необходимо квалифицировать как целенаправленное нарушение украинской стороной статьи 13 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов, а также Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, подписанной и ратифицированной Украиной, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен призвала международные правозащитные организации со всем вниманием отнестись к данному факту противоправных и антигуманных действий, подрывающих основы мирного урегулирования конфликта на территории Донбасса.

- Настаиваю на необходимости использовать все доступные механизмы влияния на украинскую власть с целью пресечения недопустимой и варварской практики применения вооруженными формированиями Украины нападений на гражданское население в качестве метода ведения военных действий, – подчеркнула Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU