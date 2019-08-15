СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-15T17:41:36+03:00

Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной. Фото: Фейсбук

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Украинские силовики разместили бронетехнику во дворе частного дома в Попасной. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он констатировал, что украинская сторона продолжает использовать условия «перемирия» для перегруппировки сил и средств, оборудования фортификационных сооружений и минирования территории вблизи линии соприкосновения.

- Нашей разведкой отмечено прибытие двух боевых машин пехоты в район населенного пункта Золотое-4 и размещение многоцелевого тягача легко бронированного на территории жилого домовладения в Попасной, - сообщил Филипоненко.

Офицер отметил, что украинские силовики, пытаясь скрыть размещенную на линии соприкосновения технику, продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как мы сообщали, 14 августа украинские вояки с целью сокрытия своего вооружения и техники вблизи линии соприкосновения сбили в районе Счатья беспилотник ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU