Украинский военный сломал ногу при разгрузке боеприпасов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-15T16:49:56+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики

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Пьяный военнослужащий ВФУ из-за нарушения требований безопасности получил открытый перелом ноги при разгрузке боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В населенном пункте Троицкое в результате нарушения требований безопасности при разгрузке боеприпасов военнослужащий роты инженерного обеспечения 72-й бригады вооруженных формирований Украины рядовой Кулик получил открытый перелом ноги при падении ящика с боеприпасами, – сказал он.

- В ходе осмотра военнослужащего было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, – добавил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU