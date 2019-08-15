Украинский военный сломал ногу при разгрузке боеприпасов
Пьяный военнослужащий ВФУ из-за нарушения требований безопасности получил открытый перелом ноги при разгрузке боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- В населенном пункте Троицкое в результате нарушения требований безопасности при разгрузке боеприпасов военнослужащий роты инженерного обеспечения 72-й бригады вооруженных формирований Украины рядовой Кулик получил открытый перелом ноги при падении ящика с боеприпасами, – сказал он.
- В ходе осмотра военнослужащего было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, – добавил Филипоненко.
В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU