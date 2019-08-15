Украинские бойцы сбили в районе Счастья беспилотник ОБСЕ

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-15T14:01:42+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Украинские силовики в районе Счастья сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они это сделали с целью сокрытия своего вооружения и техники вблизи линии соприкосновения . Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

- С целью сокрытия размещения вооружения и военной техники подразделения Вооруженных формирований Украины сбили огнем из стрелкового оружия БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье, - говорится в сообщении.

Помимо этого, в оборонном ведомстве рассказали, что украинские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне «ООС», в частности, разместив две БМП в районе Золотого-4 и один МТ-ЛБ в Попасной.

В Народной милиции ЛНР неоднократно заявляли, что украинские военные задействуют средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU