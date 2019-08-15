2019-08-15T13:45:24+03:00
Общество

В ЛНР мошенник предлагал за деньги оформить паспорт РФ и закрыть уголовные дела

Против афериста возбудили уголовное дело, а пострадавшим вернули деньги
Екатерина Сорока
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Против мошенника возбуждено три уголовных дела по части третьей статьи 172 Уголовного кодекса ЛНР. Фото: vesti-ukr.comПротив мошенника возбуждено три уголовных дела по части третьей статьи 172 Уголовного кодекса ЛНР. Фото: vesti-ukr.com
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Житель ЛНР предлагал согражданам платные услуги по оформлению паспортов РФ вне очереди и гарантировал закрытие уголовных дел. В итоге его задержали, а потерпевшим вернули деньги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

На мошенника подали заявления четыре жителя Республики. Первое поступило еще 24 апреля.

— В следственное Управление Генеральной прокуратуры ЛНР поступило заявление от потерпевшего гражданина Республики по факту мошеннических действий другого гражданина Республики, в части завладения денежными средствами заявителя в размере двух тысяч долларов США, под предлогом оказания помощи в прекращении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Еще одно заявление в Генеральную прокуратуру поступило 26 апреля. За помощь в закрытии уголовного дела мошенник взял 700 долларов. А 8 мая уже от третьего потерпевшего стало известно, что кошелек правонарушителя стал толще еще на 900 долларов.

В конце мая еще один житель Республики обратился за помощью к мошеннику. Он хотел получить паспорта Российской Федерации. За несколько экземпляров он отдал мошеннику две с половиной тысячи долларов (около 160 тысяч российских рублей).

— По результатам проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Материальный ущерб заявителю возмещен в полном объеме. Уголовное дело прекращено, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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