Животное в стрессе не шло на контакт: Собаку из коллектора луганские спасатели выманивали с помощью косточки

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-15T11:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС Республики не раз уже приходили на выручку братьям меньшим. Счет спасенным котам, собакам, коровам идет на сотни. Вот и вчера лутугинские спасатели вытащили из заброшенного трубопроводного коллектора собаку, выманив ее с помощью косточки, которую дали сердобольные местные жители.

- 14 августа в 10.44 на линию 101 Лутугино поступило сообщение от граждан, которые услышали лай, доносившийся из заброшенного трубопроводного коллектора, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

На место происшествия был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ) №27 поселка Белое и заместитель начальника Лутугинского отряда Олег Медьевский.

- В ходе проведения разведки удалось установить, что коллектор глубиной около шести метров, шириной один метр, находится на трассе Белое-Алчевск, рядом расположены дома местных жителей, - отметили в МЧС.

Там рассказали, что сотрудники МЧС установили трехколенную пожарную лестницу, по которой спасатель спустился к собаке. Животное от испуга забилось в дальний угол и не шло на контакт.

"Сердобольные жители пришли на помощь: дали спасателю косточку, голодная собака выбралась из узкого места, на нее быстро накинули мешок и подняли на поверхность", - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU