Погода в Луганске 13 августа: безоблачно и тепло

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-13T08:07:58+03:00

В ЛНР тепло и без осадков. Фото: Евгения Карпачева

Луганчан ждет ясный день, температура до +32

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Температура воздуха в ЛНР 13 августа будет колебаться от плюс 11 градусов ночью до 32 градусов тепла днем, ожидается малооблачная погода.

- С 21.00 12 августа до 21.00 13 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU