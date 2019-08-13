2019-08-13T07:52:03+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день без осадков

Бархатный август пришел в Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Еще вполне можно загорать и купаться.Еще вполне можно загорать и купаться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вторник, 13 августа, обещает дончанам бархатное августовское тепло.

утром воздух прогреется до +15...+25°C, соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-3 м/сек, небо чистое

днём воздух прогреется до +26...+27°C, точка росы: +11,42°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 0-2 м/сек, небо чистое

вечером температура воздуха опустится до +18...+26°C, точка росы: +11,94°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-3 м/сек, небо чистое

Осадков сегодня не предвидится. 13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака - можно ждать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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