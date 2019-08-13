Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день без осадков
Вторник, 13 августа, обещает дончанам бархатное августовское тепло.
утром воздух прогреется до +15...+25°C, соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-3 м/сек, небо чистое
днём воздух прогреется до +26...+27°C, точка росы: +11,42°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 0-2 м/сек, небо чистое
вечером температура воздуха опустится до +18...+26°C, точка росы: +11,94°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-3 м/сек, небо чистое
Осадков сегодня не предвидится. 13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака - можно ждать дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU