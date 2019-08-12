В «Лиге Донбасса» лидируют свердловский «Шахтер» и донецкий «Гвардеец»

12 Авг. 23:50 2019-08-12T23:50:20+03:00

В матчах четвертого тура «Лиги Донбасса» успех в большей мере сопутствовал командам из ЛНР. Фото: vk.com/lugfootball

В минувшие выходные прошли матчи четвертого тура объединенного чемпионата по футболу среди полупрофессиональных клубов ЛНР и ДНР

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Объединенный чемпионат по футболу среди полупрофессиональных клубов ЛНР и ДНР «Лига Донбасса» стартовал 15 июня играми в Свердловске, Ровеньках и Донецке. И вот уже позади четыре тура, коих в турнире намечено шесть.

Состоявшийся в Свердловске матч между командой-хозяйкой «Шахтер» и донецкой «Победой» завершился со счетом 2:1, а команды «Краснодонуголь» (Краснодон) и «Ника» (Макеевка), сыгравшие на только что отремонтированном краснодонском стадионе имени Ленинского комсомола, закончили игру со счетом 2:0.

Два других матча четвертого тура прошли в столице ДНР. Макеевский «Бажановец» уступил луганской «Заре-Академии» со счетом 0:2, а донецкий «Гвардеец» одержал победу над «Горняком» из Ровеньков со счетом 4:1.

В общем, команды ЛНР заработали девять очков, ДНР – три.

В группе «А» на первое место с 8 очками вышел «Шахтер». На втором — «Победа», у которой 7 очков. Третьей с 6 очками идет «Заря-Академия». «Бажановец» имеет в активе всего 1 очко.

В группе «Б» в единоличные лидеры вышел «Гвардеец», набрав 10 очков. За ним с 7 очками следует «Горняк». На третьем месте «Краснодонуголь», в активе которого 6 очков. На четвертом месте «Ника», у которой нет ни одного очка.

Игры пятого тура чемпионата пройдут 24 августа, шестого – 7 сентября. В полуфинале объединенного чемпионата «Лига Донбасса-2019» встретятся команды, которые займут первое и второе место в своих группах. Игры назначены на 21 сентября и 5 октября.

Матч за третье место назначен на 19 октября. Финальные матчи состоятся 19 и 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU