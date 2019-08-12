Над всем Донбассом безоблачное небо: какие желания дончане загадывают сегодня

СЕГОДНЯ 21:31 2019-08-12T21:33:29+03:00

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- Сегодня в полночь выйду на балкон, и буду считать и считать. И каждый раз загадывать желание. У меня их много, - поделилась с «КП» дончанка Виктория. – Сегодня у нас, как специально, такое безоблачное небо!

Действительно, метеоритный поток под названием Персеиды наберет наибольшую силу в ночь с 12 по 13 августа. Он фактически превратится в звездопад или метеоритный дождь - более 190 метеоров в час, это примерно 6 падающих звезд в минуту. А синоптики обещают над всем Донбассом безоблачную погоду.

Метеоры будут вспыхивать со стороны созвездия Персея. Следить за невероятно красивым зрелищем начинают примерно в 23:00 по местному времени. А наибольшая интенсивность будет наблюдаться перед рассветом - в 04:00 утра.

Можно не сомневаться, что Виктория сегодня не раз пожелает мира своему городу и всему Донбассу. И всем близким, знакомым и себе тоже – терпения и здоровья. И, конечно, денег. Их у рядовых жителей так мало, что даже последнее повышение зарплат и пенсий не успело вслед за скакнувшими ценами. Впрочем, о грустном вряд ли кто-то будет думать. Даже пожилые люди. А молодежь – о любви и новых перспективах жизни.

Кстати, смотреть на небо советуют в северо-восточном направлении и в достаточно темных местах. Отражение света окон многоэтажек и уличных фонарей не позволит увидеть падающие звезды. А подыскать походящее место в Донецке помешает комендантский час. Зато в Мариуполе с сегодняшнего дня, как по заказу, во имя экономии везде отключат уличное освещение – кроме центральных проспектов. И комендантского часа у них нет, на радость молодежи и разбойникам.

А если кто-то сегодня не увидит поток персеидов, не стоит расстраиваться. Он будет заметен четыре ночи подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU