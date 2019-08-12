В ДНР республиканский паспорт теперь можно получить в Иловайске и Зугрэсе

СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-12T20:26:34+03:00

В этих двух городах на территории Харцызского горсовет открыты отделения Миграционной службы [видео]

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У жителей Иловайска и Зугрэса сегодня праздник. Теперь им не надо ездить в Харцызск, чтобы получить паспорт ДНР, с которым потом можно подавать документы на гражданство РФ. В этих небольших городах открылись новые отделения Миграционной службы МВД ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- Состоялось торжественное открытие двух новых отделений Миграционной службы в Иловайске и Зугрэсе. Прием граждан будет осуществляться по вторникам и пятницам с 09:00 до 17:00, — отметили в ведомстве.

Иловайское отделение расположено по улице Шевченко, 139. Зугрэсское – по улице Пушкина, 5. Учреждения будут принимать документы на получение паспорта ДНР, выдавать паспорта, осуществлять регистрацию, снятие с регистрации, выдачу адресных справок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725554" frameborder="0"></iframe> В Иловайске и Зугрэсе открылись новые отделения Миграционной службы МВД ДНР.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU