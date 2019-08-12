2019-08-12T18:51:21+03:00
Политика

В Донбассе сослуживцы не спешат забирать погибшего в «серой зоне» украинского снайпера

Младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко подорвался на мине ВСУ
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Роман Романенко родился в 1994 году и проживал в Днепре. Фото: страница Романенко в соцсетиРоман Романенко родился в 1994 году и проживал в Днепре. Фото: страница Романенко в соцсети
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В субботу на Светлодарской дуге возле поселка Луганское погиб 25-летний нацгвардеец Роман Романенко.

- 10 августа снайперская пара из состава 1-й бригады Национальной гвардии Украины выдвинулась в «серую зону» с целью убийства защитников Республики, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. – Таким образом, они собирались спровоцировать ответный огонь наших подразделений по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При выдвижении на позицию второй номер снайперской пары младший лейтенант Роман Романенко подорвался на мине, установленной саперами 30-й бригады в 500 метрах от позиций ВСУ. Первый номер пары в панике бежал, бросив погибшего товарища.

- Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего, - заявил Филипоненко.

Кстати, накануне сотрудникам представительства ЛНР в СЦКК и ветеранам-«афганцам» пришлось самостоятельно эвакуировать тело другого погибшего украинского военного.

Произошло это у села Рассадки. Там 10 августа при проведении минирования местности в «серой зоне» из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли двое военнослужащих ВСУ, один получил ранение. И опять украинская сторона не предприняла попыток для эвакуации тел своих солдат.

Зато украинские военные подло, на глазах у наблюдателей ОБСЕ обстреляли из автоматического станкового гранатомета группу офицеров СЦКК и афганцев», когда те эвакуировали тело бойца ВСУ. В очередной раз продемонстрировав свое наплевательское отношение к договоренностям сторон.

При первичном осмотре тела и снаряжения украинского военного было выявлено наличие специального прибора метрологического назначения – ветромера, используемого корректировщиками снайперских пар. ЛНР в ближайшее время передаст тело погибшего украинской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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