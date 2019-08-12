13 августа многие города ЛНР останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-12T17:13:33+03:00

Славяносербскую и Краснолиманскую насосные станции 13 августа отключат от электричества. Фото: slavyanoserbsk.com

Это связано с ремонтом на электроподстанции, питающей две насосные станции

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- 13 августа будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная», - сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». - В связи с этим с 8.00 до 16.00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов.

В это время будет сокращена подача воды потребителям в городах Алчевск — 80%, Перевальск – 70%, Брянка — 40%; Красный Луч, Антрацит и Петровское – 30%.

Полностью прекратят водоснабжение Славяносербска, Зимогорья, а также сел Красный Лиман, Долгое и Смелое Славяносербского района.

- Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 6.00 14 августа, - говорится в сообщении.

«Лугансквода» приносит извинения за временные неудобства, а также просит жителей обеспечить необходимый запас воды.

ИСТОЧНИК KP.RU