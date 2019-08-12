13 августа многие города ЛНР останутся без воды
- 13 августа будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная», - сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». - В связи с этим с 8.00 до 16.00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов.
В это время будет сокращена подача воды потребителям в городах Алчевск — 80%, Перевальск – 70%, Брянка — 40%; Красный Луч, Антрацит и Петровское – 30%.
Полностью прекратят водоснабжение Славяносербска, Зимогорья, а также сел Красный Лиман, Долгое и Смелое Славяносербского района.
- Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 6.00 14 августа, - говорится в сообщении.
«Лугансквода» приносит извинения за временные неудобства, а также просит жителей обеспечить необходимый запас воды.
ИСТОЧНИК KP.RU