Когда и на сколько поднимут в Донецке тарифы на услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-12T13:45:18+03:00

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После повышения в июле пенсий и зарплат у бюджетников жители ДНР не сомневаются, что вслед произойдет рост и тарифов на услуги ЖКХ

- На рынках и в магазинах ценники на товары сразу подросли, - делится дончанка Татьяна Веселова. – Теперь вот с тревогой думаем, во сколько нам обойдется «коммуналка». Тем более, что Денис Пушилин уже объявил о намерениях поднять услуги ЖКХ.

В Правительстве ДНР подтвердили, что сейчас разрабатываются новые тарифы.

- Повышение тарифов на услуги ЖКХ было, есть и будет всегда и везде, - успокоил жителей зампредседателя Правительства ДНР Владимир Пашков в интервью телеканалу «Юнион». - Это происходит во всех странах, даже в самых успешных. Но нужно понимать: во-первых, повышение должно быть поэтапное. Во-вторых, есть понятие – незащищенные слои населения.

Заместитель премьер-министра отметил, что разрабатывается система субсидирования незащищенных слоев населения. Доклад о ней будет представлен на ближайшем заседании Правительства с участием Главы ДНР Дениса Пушилина. После этого будет приниматься решение.

Владимир Пашков заверил дончан, что будет принято выверенное решение. Руководство Республики не допустит, чтобы темпы роста инфляции опережали повышения реальных доходов населения.

В Правительстве не говорят когда и на сколько вырастут тарифы ЖКХ. Но можно предположить, что «первых ласточек» нужно ожидать нынешней осенью, с началом отопительного сезона. Второй этап будет в новом году – после повышения в январе пенсий и зарплат бюджетникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU