2019-08-12T09:08:08+03:00
Политика

Утром после обстрела украинских военных на юге ДНР загорелся дом

По селу Октябрь ВСУ выпустили 8 мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам из миномета. Фото: t.me/neoficialniybezsonovУкраинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам из миномета. Фото: t.me/neoficialniybezsonov
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- Сегодня ранним утром, в 05.55 боевики комбрига Гнатова из 36-й бригады бригады морской пехоты провели очередную дерзкую провокацию наших защитников, выпустив по району села Октбярь 8 мин калибром 82-мм, - говорится в экстренном заявлении официального представителя УНМ ДНР.

Отмечается, что украинские каратели вернулись к тактике геноцида мирного населения, грубо нарушая действующее перемирие с применением запрещённого Минскими договорённостями вооружения. ВСУ вели целенаправленный обстрел жилого района, стремясь повредить линии электропередач и водоснабжение села, с целью запугать его жителей и принудить их покинуть свои дома. В результате обстрела загорелся жилой дом по улице Звездная. Информация о жертвах уточняется.

- Действия украинской стороны красноречиво демонстрируют мировому сообществу, что достижение мира на Донбассе не является их приоритетом, а тем временем, безнаказанность украинских боевиков приводит к новым страданиям мирного населения, - говорится в заявлении. - Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать очередное преступление ВСУ и повлиять на украинскую сторону. Наши защитники продолжают соблюдать режим перемирия и не поддаются на провокации врага.

Тем временем, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что вчера в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета поселков Бессарабка и Изотова опять получила два попадания школа № 30, а также пострадали хозпостройки по улице Тушинская, 34. Одна из пуль влетела в окно по ул. Баха 5, кв. 12, повредив остекление. Пострадавших к счастью нет. Обследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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