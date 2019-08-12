В Донбассе поезд протаранил микроавтобус

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-12T08:37:49+03:00

А в другой аварии с маршруткой пострадали восемь человек

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На железнодорожном переезде в селе Байдовка Старобельского райна Луганской области поезд сообщением «Новокондрашевская – Старобельск» сбил микроавтобус «Opel». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

В полицию позвонил машинист поезда и рассказал о происшествии. Приехавшие на переезд полицейсткие выяснили обстоятельства ДТП. Оказалось, что 58-летний водитель автомобиля «Opel», не убедившись в безопасности движения через железнодорожный переезд, начал движение автомобиля и совершил столкновение с тепловозом. От удара машину выкинуло на обочину.

По счастливой случайности никто не пострадал. В микроавтобусе находился только водитель.

Фура выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку. Фото: Facebook/Татьяна Погукай

Тем временем, проводится проверка другого ДТП, в котором пострадали 8 человек. 9 августа в Счастье Луганской области 46-летний водитель, управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу. И там столкнулся с автомобилем Renault Trafic – маршруткой, перевозившей пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк. Маршруткой управлял 48-летний водитель.

В результате 7 пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU