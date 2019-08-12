2019-08-12T08:37:49+03:00
Политика

В Донбассе поезд протаранил микроавтобус

А в другой аварии с маршруткой пострадали восемь человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
От удара тепловоза машину выкинуло на обочину. Фото: Facebook/Татьяна ПогукайОт удара тепловоза машину выкинуло на обочину. Фото: Facebook/Татьяна Погукай
Изменить размер текста:

На железнодорожном переезде в селе Байдовка Старобельского райна Луганской области поезд сообщением «Новокондрашевская – Старобельск» сбил микроавтобус «Opel». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

В полицию позвонил машинист поезда и рассказал о происшествии. Приехавшие на переезд полицейсткие выяснили обстоятельства ДТП. Оказалось, что 58-летний водитель автомобиля «Opel», не убедившись в безопасности движения через железнодорожный переезд, начал движение автомобиля и совершил столкновение с тепловозом. От удара машину выкинуло на обочину.

По счастливой случайности никто не пострадал. В микроавтобусе находился только водитель.

Фура выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку. Фото: Facebook/Татьяна Погукай

Фура выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку. Фото: Facebook/Татьяна Погукай

Тем временем, проводится проверка другого ДТП, в котором пострадали 8 человек. 9 августа в Счастье Луганской области 46-летний водитель, управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу. И там столкнулся с автомобилем Renault Trafic – маршруткой, перевозившей пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк. Маршруткой управлял 48-летний водитель.

В результате 7 пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Навстречу празднику: горняки Донбасса собираются пикетировать офис Зеленского
Житель Донбасса: американские военные сутки держали меня без еды и воды
Утром после обстрела украинских военных на юге ДНР загорелся дом
Погода на день в Луганске: 12 августа без осадков, до + 29 градусов
Погода на день в Донецке: 12 августа будет солнечно, до +28
Будни ВСУ в Донбассе: размещают вооружение у жилых домов и обворовывают местных жителей
20 августа в Ясиноватой пройдет день донора
Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег
В ЛНР определили лучший танковый экипаж
Глава ДНР присоединился к мотопробегу «Ночных Волков» в Севастополе
Известны имена командиров ВСУ, которые отдали приказ обстрелять ДНР
В ЛНР прошли сборы минометчиков и снайперов
Украина продает вооружение боевикам ИГИЛ*
В Свердловске ребенка укусила змея
ВСУ обстреляли Логвиново и Лозовое в ЛНР
Последствия непогоды: девять тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил строителей с профессиональным праздником
ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново
В Донецк приедет российский фантаст Сергей Лукьяненко
В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права
Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк
Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП