2019-08-12T07:23:06+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 12 августа без осадков, до + 29 градусов

Ожидается северо-западный ветер - до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/ask_luganskВ Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/ask_lugansk
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- 12 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 13-14 августа ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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