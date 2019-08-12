Погода на день в Луганске: 12 августа без осадков, до + 29 градусов
- 12 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 13-14 августа ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU