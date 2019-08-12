Погода на день в Донецке: 12 августа будет солнечно, до +28

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-12T07:14:03+03:00

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В понедельник, 12 августа, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет чистым и ясным. Днем возможно появление облаков. Без осадков.

Утром температура воздуха составит +16... +23 градусов. Днем столбики термометров покажут 26 — 28 градусов выше нуля. Вечером ожидается от +26 до +20.

В течение суток направление ветра будет постоянно меняться. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: в этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки. Когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU