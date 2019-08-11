2019-08-11T21:05:18+03:00
Политика

Будни ВСУ в Донбассе: размещают вооружение у жилых домов и обворовывают местных жителей

О преступлениях украинских солдат сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: maininfo.ruФото: maininfo.ru
Изменить размер текста:

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о преступных буднях украинской армии в Донбассе.

- Отмечено прибытие трех расчетов 82-мм буксируемых минометов 2В9 «Василек» в район населенного пункта Рубежное, размещение БТР-4 «Буцефал» и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе населенного пункта Степовое, а также БМП-2 в районе населенного пункта Райгородка, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что солдаты ВСУ грабят мирных жителей в Счастье.

- По информации от источников оборонного ведомства республики, в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыла комиссия Военной службы правопорядка, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - Во время проверки комиссия установила, что личный состав подразделений не поставили на продовольственное обеспечение.

– Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населённого пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю, – добавили в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 августа в Ясиноватой пройдет день донора
Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег
В ЛНР определили лучший танковый экипаж
Глава ДНР присоединился к мотопробегу «Ночных Волков» в Севастополе
Известны имена командиров ВСУ, которые отдали приказ обстрелять ДНР
В ЛНР прошли сборы минометчиков и снайперов
Украина продает вооружение боевикам ИГИЛ*
В Свердловске ребенка укусила змея
ВСУ обстреляли Логвиново и Лозовое в ЛНР
Последствия непогоды: девять тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил строителей с профессиональным праздником
ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново
В Донецк приедет российский фантаст Сергей Лукьяненко
В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права
Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк
Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП