Будни ВСУ в Донбассе: размещают вооружение у жилых домов и обворовывают местных жителей

СЕГОДНЯ 21:05 2019-08-11T21:05:18+03:00

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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о преступных буднях украинской армии в Донбассе.

- Отмечено прибытие трех расчетов 82-мм буксируемых минометов 2В9 «Василек» в район населенного пункта Рубежное, размещение БТР-4 «Буцефал» и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе населенного пункта Степовое, а также БМП-2 в районе населенного пункта Райгородка, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что солдаты ВСУ грабят мирных жителей в Счастье.

- По информации от источников оборонного ведомства республики, в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыла комиссия Военной службы правопорядка, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - Во время проверки комиссия установила, что личный состав подразделений не поставили на продовольственное обеспечение.

– Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населённого пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю, – добавили в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU