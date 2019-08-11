2019-08-11T18:04:51+03:00
Политика

Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: cxid.infoФото: cxid.info
Изменить размер текста:

Украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной незалежной территории, несмотря на то, что ещё вчера запрашивала продления сроков на проведение работ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Это очередной раз демонстрирует, что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег выделенных Международным Комитетом Красного Креста, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем, специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств №1 «Станица Луганская».

- За вчерашний день было обследовано 0.2 гектара подконтрольной НМ ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять единиц боеприпасов, - рассказали в оперативном командовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будни ВСУ в Донбассе: размещают вооружение у жилых домов и обворовывают местных жителей
20 августа в Ясиноватой пройдет день донора
В ЛНР определили лучший танковый экипаж
Глава ДНР присоединился к мотопробегу «Ночных Волков» в Севастополе
Известны имена командиров ВСУ, которые отдали приказ обстрелять ДНР
В ЛНР прошли сборы минометчиков и снайперов
Украина продает вооружение боевикам ИГИЛ*
В Свердловске ребенка укусила змея
ВСУ обстреляли Логвиново и Лозовое в ЛНР
Последствия непогоды: девять тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил строителей с профессиональным праздником
ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново
В Донецк приедет российский фантаст Сергей Лукьяненко
В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права
Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк
Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП