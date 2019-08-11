Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-11T18:04:51+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной незалежной территории, несмотря на то, что ещё вчера запрашивала продления сроков на проведение работ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Это очередной раз демонстрирует, что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег выделенных Международным Комитетом Красного Креста, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем, специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств №1 «Станица Луганская».

- За вчерашний день было обследовано 0.2 гектара подконтрольной НМ ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять единиц боеприпасов, - рассказали в оперативном командовании.

ИСТОЧНИК KP.RU