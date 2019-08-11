Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег
Украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной незалежной территории, несмотря на то, что ещё вчера запрашивала продления сроков на проведение работ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- Это очередной раз демонстрирует, что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег выделенных Международным Комитетом Красного Креста, - заявили в оборонном ведомстве Республики.
Тем временем, специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств №1 «Станица Луганская».
- За вчерашний день было обследовано 0.2 гектара подконтрольной НМ ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять единиц боеприпасов, - рассказали в оперативном командовании.
ИСТОЧНИК KP.RU