Известны имена командиров ВСУ, которые отдали приказ обстрелять ДНР

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-11T15:02:07+03:00

За прошедшие сутки украинская армия девять раз открывала огонь по территории Республики

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В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз открывали огонь по территории Республики и назвали фамилии командиров ВСУ, которые отдали приказ открыть огонь.

- На Донецком направлении боевики 56-й и 24-й бригад под командованием военных преступников Иванова и Гудзя вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Спартак, Александровка, Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому району Донецка, - сообщили в НМ ДНР.

Так же в оборонном ведомстве Республики рассказали, что на Мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова продолжили обстрелы Ленинского с применением станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU