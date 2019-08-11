В ЛНР прошли сборы минометчиков и снайперов
Гранатометчики и снайперы Народной милиции ЛНР поучаствовали в сборах и подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе управления оборонного ведомства Республики.
- Проводимые тренировки позволяют выработать у личного состава высокую психологическую устойчивость, смелость и решительность, а также умение преодолевать трудности общевойскового боя, - рассказали в НМ ЛНР.
В ЛНР прошли учения гранатометчиков и снайперов.
Основные усилия на занятиях сосредоточены на подготовку военнослужащих к выполнению своих должностных обязанностей как самостоятельно, так и в составе боевой группы и расчета во всех видах боевых действий.
- По результатам проведенных занятий уровень подготовки личного состава мотострелковых подразделений и подразделений снайперов оценен на «хорошо», что обеспечивает выполнение ими задач по предназначению, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU