В Свердловске ребенка укусила змея
В Свердловске маленького мальчика укусила змея. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сегодня сообщили в оперативной ежедневной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.
— За истекшие сутки в Республике произошло одной чрезвычайное происшествие. В городе Свердловск. От дежурной приемного отделения Свердловской Центральной городской больницы поступило сообщение о поступлении в травматологическое отделение мальчика 2008 года рождения, пострадавшего от укуса змеи. Пострадавший находится под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.
Об обстоятельствах инцидента в пресс-службе не уточнили. Как и о том, к какому виду относится змея и была ли она ядовитая.
Добавим только, что уже в течение недели жители Республик публикуют фотографии в социальных сетях, на которых можно увидеть змей различных видов. При этом они не прячутся где-нибудь в высокой траве или рядом с водоемами, а вылезают на дорогу, тротуары или ютятся в углу остановок общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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