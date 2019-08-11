В Свердловске ребенка укусила змея

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-11T12:06:17+03:00

Жители отмечают, что змеи не прячутся, а выползают на дороги и остановки. Фото: riavrn.ru

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В Свердловске маленького мальчика укусила змея. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сегодня сообщили в оперативной ежедневной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.

— За истекшие сутки в Республике произошло одной чрезвычайное происшествие. В городе Свердловск. От дежурной приемного отделения Свердловской Центральной городской больницы поступило сообщение о поступлении в травматологическое отделение мальчика 2008 года рождения, пострадавшего от укуса змеи. Пострадавший находится под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

Об обстоятельствах инцидента в пресс-службе не уточнили. Как и о том, к какому виду относится змея и была ли она ядовитая.

Добавим только, что уже в течение недели жители Республик публикуют фотографии в социальных сетях, на которых можно увидеть змей различных видов. При этом они не прячутся где-нибудь в высокой траве или рядом с водоемами, а вылезают на дорогу, тротуары или ютятся в углу остановок общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU