ВСУ обстреляли Логвиново и Лозовое в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-11T11:00:49+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Лозовое, - говорится в сообщении.

Обстрелы территории ЛНР происходили из различного вооружения.

- Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ), подствольных гранатометов (ГП) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU