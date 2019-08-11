Последствия непогоды: девять тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-11T10:58:06+03:00

9 августа был сильный дождь с грозой и ветром до 20 метров в секунду. Фото: altapress.ru

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После сильного дождя, который обрушился на Донбасс вечером 9 августа, спасательные службы все еще продолжают устранять его последствия. Даже спустя двое суток больше девяти тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии. Об этом сегодня сообщили в МЧС ЛНР.

— Электроснабжение отсутствует у 5 948 абонентов ряда населенных пунктов Краснодонского района, 1 562 – ровеньковских поселков Ясеновский и Киевский, 1 300 – поселках городского типа Яновка и Княгиневка Красного Луча, 246 – свердловского села Новоборовицы, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Работники спецслужб начали ремонт оборванных электролиний на следующий день, когда дождь закончился. Им предстояло выполнить огромный объем работы.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что по состоянию на 10 августа, в результате непогоды без электроэнергии остались больше 24 тысяч жителей Республики.

Кроме отключения электричества жители Республики также столкнулись со сломанными ветками деревьев и затоплениями домов.

ИСТОЧНИК KP.RU